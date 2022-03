Mit Haken und Ösen – und auf beiden Seiten immer mit vollem Körpereinsatz: Hier stecken Aaron Opoku (Nummer 30) und Lukas Kunze (Nummer 13) in der Braunschweiger Deckung fest. FOTO: Helmut Kemme Scherning: Habe viel Gutes gesehen VfL Osnabrück: Nach Chancen 8:1, nach Toren 1:1 gegen Braunschweig Von Benjamin Kraus | 27.03.2022, 19:06 Uhr

Ein hoher Aufwand, den der VfL Osnabrück betreibt – allerdings am Ende ein nicht so hoher Ertrag: Beim 1:1 gegen Eintracht Braunschweig im Nachholspiel haben viele der 12881 Fans an der Bremer Brücke ein Muster erkannt, das sich gerade in Heimspielen durch die Drittliga-Saison der Lila-Weißen zieht. Die Fans spendeten den Profis nach dem Spiel dennoch aufmunternden Applaus – als Anerkennung für einen hochklassigen wie mitreißenden Fight.