Die Helfer der Tafeln wurden mehrere Tage von den Genossen der „Brückenpfeiler“ unterstützt. Foto: VfL Osnabrück up-down up-down Genossenschaft will Gutes tun VfL Osnabrück: „Brückenpfeiler“ packen bei den Tafeln mit an Von Sportredaktion | 27.12.2022, 17:35 Uhr

Die Unternehmer und Partner des Projekts „Brückenpfeiler“ haben ihre erste gemeinnützige Aktion ins Leben gerufen: In der Woche vor Weihnachten unterstützten die dem VfL Osnabrück nahestehenden Genossen die Tafeln in Osnabrück, Melle und Belm. Dabei stellten sie nicht nur an mehreren Tagen zahlreiche Lebensmittel und Geschenke zur Verfügung, sondern packten auch selbst tatkräftig mit an.