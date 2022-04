Trotzdem: Die Enochs-Auswahl schlug die Osnabrück-Auswahl in einem munteren Spiel mit 4:1.

Wie Joe Enochs seinen Abschied erlebt hat, erzählt er im Audio-Interview mit unserem Redakteur Harald Pistorius. Den Link finden Sie weiter unten. Viel Spaß beim Anhören!

Viele Eindrücke vom Abschiedsabend finden Sie außerdem in unserer Bildergalerie. Berichte lesen Sie am Montag in der Neuen OZ.