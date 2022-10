Riesenjubel an der Bremer Brücke - der VfL Osnabrück krönt die bisher beste Saisonleistung mit einem 4:0-Sieg gegen Waldhof Mannheim. Foto: osnapix/Michael Titgemeyer up-down up-down 11.000 Zuschauer feiern grandiosen Sieg VfL Osnabrück im Spiel- und Torrausch: 5:0 gegen Waldhof Mannheim Von Harald Pistorius | 01.10.2022, 16:07 Uhr

Mit einem auch in der Höhe verdienten 5:0-Sieg gegen Waldhof Mannheim begeisterte der VfL Osnabrück am Samstag 11.200 Zuschauer an der Bremer Brücke. Die Mannschaft von Tobias Schweinsteiger bot die stärkste Saisonleistung und spielte außer den sehenswerten Toren Chancen für weitere Treffer heraus.