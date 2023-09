VfL Osnabrück siegt mit Wulff, Diakhité und Cuisance „Manchmal hast du Glück“: Schweinsteiger und seine drei Startelfdebütanten , Malte Goltsche und | 23.09.2023, 07:15 Uhr Von Susanne Fetter Harald Pistorius | 23.09.2023, 07:15 Uhr Jubel nach dem Tor zum Sieg: Oumar Diakhité und Florian Kleinhansl. Foto: dpa up-down up-down

Gleich drei Profis des VfL gaben am Freitagabend beim 2:1-Sieg der Osnabrücker in der 2. Fußball-Bundesliga ihr Startelfdebüt in dieser Saison. Alles drei waren maßgeblich am Sieg beteiligt. Während es für Michaël Cuisance, Oumar Diakhité der erste Einsatz im VfL-Trikot an der Bremer Brücke war, kannte Jannes Wulff die Atmosphäre und die Kraft, die dieses Stadion entfalten kann, nur zu gut.