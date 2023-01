Bei kühlen Temperaturen trainierten die Spieler des VfL Osnabrück am Mittwoch an der Illoshöhe. Foto: Jule Rumpker up-down up-down Fotos und Videos Eindrücke vom Training: VfL-Profis bereiten sich auf Spiel gegen Dortmund II vor und | 18.01.2023, 18:52 Uhr Von André Partmann Jule Rumpker | 18.01.2023, 18:52 Uhr

Der VfL Osnabrück trifft am Samstag (14 Uhr) in der 3. Liga auf die U23 von Borussia Dortmund. Wir haben das Training der Lila-Weißen am Mittwoch an der Illoshöhe mit der Kamera begleitet.