Alle Spieler an Bord VfL Osnabrück geht ausgeruht in die Trainingswoche vor Bayreuth-Spiel Von Malte Goltsche | 15.02.2023, 13:33 Uhr

Zwei freie Tage gab es für die Drittliga-Profis des VfL Osnabrück zur Belohnung für den 4:1-Sieg beim FC Ingolstadt am vergangenen Sonntag. Am Mittwochvormittag startete dann die Trainingswoche vor dem Spiel gegen die Spvg. Bayreuth am Samstag (14 Uhr) - bei bestem Wetter auf dem Schinkelberg.