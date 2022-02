Sturmtank gestoppt: Timo Beermann (rechts) behielt die klare Oberhand gegen Meppens Richard Sukuta Pasu. FOTO: www.imago-images.de Einzelkritik zum 1:0-Sieg VfL Osnabrück: Beermann ist Mann des Spiels beim 1:0 in Meppen Von Benjamin Kraus | 27.02.2022, 12:10 Uhr

Starke Teamleistung - das mag im Mannschaftssport ab und an auch eine etwas überstrapazierte Schlagwort-Aussage sein. Beim 1:0-Sieg des VfL Osnabrück beim SV Meppen war diese die Basis für die Lila-Weißen, bei denen in dieser Hinsicht alle Spieler funktionierten. Abgesehen davon stehen Nuancen zum Auftritt des VfL in dieser Einzelkritik,