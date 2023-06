Prägende Geste. Ba-Muaka Simakala an die Teamkollegen nach seinem 1:1-Ausgleich gegen Borussia Dortmund II: EIn Tor noch! Foto: www.imago-images.de up-down up-down Künftiger Zweitliga-Konkurrent VfL Osnabrück: Topscorer Simakala wechselt zu Holstein Kiel Von Benjamin Kraus | 05.06.2023, 13:28 Uhr

Schon in den letzten Wochen haben es die Spatzen von den Dächern gepfiffen - nun ist es Fakt: Topscorer Ba-Muaka Simakala verlässt den VfL Osnabrück und schließt sich Holstein Kiel an - es wird also in der kommenden Saison ein Wiedersehen in der 2. Bundesliga geben.