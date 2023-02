Der TSV 1860 München steckt in der Krise - und ist in der Tabelle abgestürzt. Foto: IMAGO/M.i.S. up-down up-down Bilanz der letzten sieben Spiele in 3. Liga VfL Osnabrück: Auch die Konkurrenz punktet fleißig - mit einer Ausnahme Von Malte Goltsche | 14.02.2023, 17:00 Uhr

Sieben Spiele hat der VfL Osnabrück in der 3. Liga in Folge gewonnen. Durch diese Siegesserie sind die Osnabrücker in der Tabelle inzwischen mit 37 Punkten auf Platz fünf geklettert. Die Tabellennachbarn sind inzwischen andere als im Herbst, der Kampf um den Aufstieg scheint möglich. Wir blicken auf die Statistik der lila-weißen Konkurrenz in den letzten sieben Spielen.