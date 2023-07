Mittendrin: VfL-Atlethiktrainer Mathis Beckmann (in grau) sprintet mit den Profis. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Besondere Beziehung zum Verein VfL-Athletiktrainer Beckmann: Ein erfüllter Traum und eine große Aufgabe Von Malte Goltsche | 11.07.2023, 14:48 Uhr

Der Abiturjahrgang von Mathis Beckmann feiert in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum. Hätte man ihm damals gesagt, dass er nun als Athletiktrainer des VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga arbeiten würde: „Das hätte ich mir damals nur erträumen können“, sagt er heute. Dabei hat er mit seiner Zukunftsprognose gar nicht so weit daneben gelegen.