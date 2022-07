Der VfL hielt dem Druck stand. Mit etwas mehr Gelassenheit können die Lila-Weißen die Nachholspiele der Woche beobachten, obwohl sie bereits am heutigen Dienstag die Tabellenführung an den FC Ingolstadt verlieren könnten. Sollten die Donaustädter das Nachholspiel bei Bayern München II gewinnen, würden sie nach Punkten mit dem VfL gleichziehen und Platz eins wegen der besseren Tordifferenz erobern. Doch zum Selbstläufer wird die Partie für das Team von Michael Wiesinger nicht, wie Bayern-Coach Mehmet Scholl noch in Osnabrück ankündigte: „Wegen der vielen englischen Wochen musste ich hier einige Stammkräfte schonen. Die werden mir aber im Derby gegen Ingolstadt wieder zur Verfügung stehen.“

Mit der spielstarken Vorstellung hat der VfL seinen kritischen Anhang überzeugt, drei Minuten vor dem Abpfiff schwappte die La Ola durch das Rund – ein schon längere Zeit nicht mehr aufgetretenes Phänomen. Auch eine Reaktion darauf, dass sich der VfL nicht durch zwei frühe Rückschläge schocken ließ: Zunächst profitierte Bayern-Stürmer Hajdarovic von einem Fehler des späteren Helden Oliver Stang (5.), anschließend verpasste es Innenverteidiger Angelo Barletta (9.) mit einem verwandelten Elfmeter, die passende und schnelle Antwort zu geben. Barletta: „Es ist der zweite Elfer, den ich nach dem Werder-Hinspiel vergeben habe. Ich glaube nicht, dass ich noch einmal antrete.“ Vielleicht lag es ja auch daran, dass Partnerin Helen und der sechs Wochen alte Sohn Davide zum Zeitpunkt des Fehlschusses noch nicht im Stadion waren. Nach der Ankunft spielte der Kapitän wie das gesamte Team großartig auf. „Die Mannschaft hat verstanden, das Positive aus der Sandhausen-Partie mit ins Spiel zu nehmen. Ich hatte von Beginn an ein gutes Gefühl, denn wir haben Chancen wirklich auch herausgespielt“, meinte Baumann.

Der VfL war brandgefährlich bei Eckstößen (Tore durch Stang zum 1:1 und 3:1), in vielen Kombinationen (Lindemanns 2:1) zielstrebig und nervenstark genug, den Elfmeter-Fauxpas der Frühphase zu korrigieren (Krük). In Topform zeigte sich erneut Aleksandar Kotuljac: „Ich habe meine Spritzigkeit wiedergefunden. Jeder in der Mannschaft wollte, dass ich mein Tor mache. Das hat mir sehr gefallen“, meinte der nach langwieriger Verletzungsphase nur schwer wieder in Tritt gekommene Stürmer. Möglicherweise hat er sich „sein“ Tor für Aue aufgehoben – beim Topspiel am kommenden Samstag.