Gedenkminute beim Spiel des VfL in Meppen anlässlich des Krieges in der Ukraine. FOTO: Werner Scholz „Starkes Zeichen gegen Krieg“ VfL Osnabrück: Aktionäre stocken Spende für Menschen in der Ukraine auf Von Sportredaktion | 04.03.2022, 05:30 Uhr

Rund um das Topspiel in der 3. Liga sammelt der VfL Osnabrück am Samstag Spenden für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine. Die Aktionäre wollen ebenfalls ein Zeichen setzen und kündigten an, den Betrag aufzustocken.