Im Training verletzt: VfL-Innenverteidiger Benas Šatkus zog sich am Dienstagvormittag eine Blessur am rechten Sprunggelenk zu. Foto: PaetzelPress/Nico Paetzel up-down up-down VfL Osnabrück: Start in die Trainingswoche Pechvogel Benas Šatkus: Verletzung nach Rückkehr vom Länderspiel Von Harald Pistorius | 27.09.2022, 14:59 Uhr

Mit 22 Feldspielern und vier Torhütern auf dem Übungsplatz ist der VfL Osnabrück am Dienstagvormittag in die Trainingswoche vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen Waldhof Mannheim gestartet. Ein Pechvogel musste die Einheit nach einer Stunde abbrechen.