Typisch Timo: Mit vollem Körpereinsatz im Kopfballduell. Foto: osnapix / Titgemeyer VfL Osnabrück sucht Ersatz Timo Beermann fällt monatelang aus: Operation am Sprunggelenk Von Harald Pistorius | 03.07.2023, 15:20 Uhr

Der VfL Osnabrück muss in den ersten Monaten der neuen Saison auf seinen Abwehrchef verzichten. Timo Beermann hat sich erneut am linken Knöchel verletzt und wird am Dienstag operiert.