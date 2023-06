Pyro-Fackeln in der Ostkurve während des Derbys gegen Meppen: Für den VfL wird das wieder teuer. Foto: osnapix / Titgemeyer up-down up-down Fackeln in der Ostkurve VfL Osnabrück: 4200 Euro Strafe für Pyrotechnik beim Derby gegen Meppen Von Malte Goltsche | 19.06.2023, 15:42 Uhr

Der VfL Osnabrück muss mal wieder eine Geldstrafe bezahlen. Beim Heimderby gegen den SV Meppen am 36. Spieltag zündeten Fans in der Ostkurve an der Bremer Brücke pyrotechnische Gegenstände.