Nach sieben sieglosen Spielen entlassen: Der Oldenburger Trainer Dario Fossi Foto: imago images/Nordphoto up-down up-down Joe Enochs ein Kandidat? VfB Oldenburg feuert Trainer Fossi – und ein VfL-Schreck übernimmt Von Harald Pistorius | 06.03.2023, 11:08 Uhr

Mit einem neuen Trainer kommt der VfB Oldenburg am Samstag zum Weser-Ems-Derby an die Bremer Brücke. Am Abend nach der 2:3-Heimniederlage gegen den MSV Duisburg trennte sich der Verein von Aufstiegstrainer Dario Fossi. Den Interimstrainer hat der VfL Osnabrück in schlechter Erinnerung. Angeblich ein Kandidat als Chefcoach: Eine VfL-Legende...