Voller Einsatz, der nun wieder gefragt ist: Sven Köhler setzt sich beim 3:2-Heimsieg vor etwa sieben Monaten gegen den Verler Vinko Sapina durch. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Heimspiel gegen Verl Verschafft sich der VfL Osnabrück unter Flutlicht etwas Luft im Abstiegskampf? Von Malte Goltsche | 08.11.2022, 18:48 Uhr

Vier Tage hatte der VfL Osnabrück Zeit von der bitteren wie unnötigen 3:4-Niederlage in Zwickau bis zum nächsten Spiel. Wenig Zeit, um zu verstehen, was am Sonntag in Sachsen geschehen ist. Wenig Zeit auch, um sich auf das wichtige vorletzte Drittligaspiel des Jahres vorzubereiten. Mit dem SC Verl kommt am Mittwoch (19 Uhr) eine der formstärksten Mannschaften der Liga an die Bremer Brücke.