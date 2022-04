Als Ursache für die Absage sieht der ehemalige Vizepräsident die sportlich schwierige Lage („Da fällt Vermarktung immer schwerer als in guten Zeiten“) und den „öffentlichen Gegenwind, den ich unterschätzt habe“. Erstmals kommentierte Prütz die Kritik aus den Reihen der Fans: „Ende Oktober haben wir den Kauf des berühmten Grundstücks endlich hinbekommen, danach haben wir bei der Jahreshauptversammlung im November die Mitglieder informiert. Dort hat Präsident Dirk Rasch erklärt, dass ein sponsorenfinanziertes Gebäude ausschließlich mit Logen entstehen soll – und kein Mensch hat sich aufgeregt, auch keiner der Ultras, die ja dabei waren.“

Jetzt will Prütz unabhängig vom Tower „die Hausaufgaben erledigen“. Der Vertrag mit Stadion-Namensgeber Osnatel läuft aus; die Entscheidung, ob es zu einer Verlängerung kommt, fällt nicht mehr in Osnabrück, sondern in der EWE-Zentrale in Oldenburg. Und auch die Suche nach einem Trikotsponsor läuft, die Sparkasse war in den letzten beiden Saisons aus alter und regionaler Verbundenheit quasi eingesprungen, hatte aber signalisiert, die Brust zu räumen, wenn ein anderer Werbepartner Interesse zeige.

Geschäftsführer Ralf Heskamp hat die Unterlagen für die Lizenzierung bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) eingereicht. Danach kalkuliert der VfL in der nächsten Saison nur noch mit 13500 Zuschauern (zuletzt: 14000) bei einem Personalkosten-Etat für die Lizenzspielerabteilung von 5,3 Millionen Euro. Die Unterlagen für das Lizenzierungsverfahren der 3. Liga, das von der DFL zurück an den DFB gewandert ist, müssen bis Ende des Monats eingereicht werden.