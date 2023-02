Florian Kleinhansl (VfL Osnabrueck) Mitte, Ulrich Taffertshofer (FC Erzgebirge Aue) re., FC Erzgebirge Aue vs. VfL Osna Foto: www.imago-images.de up-down up-down Rückkehr mit Aue in ungewohnter Rolle Ex-VfL-Profi Taffertshofer: Ein Tor an der Brücke fehlt mir noch Von Susanne Fetter | 03.02.2023, 05:33 Uhr

Vier Jahre lang spielte er für den VfL Osnabrück. An diesem Samstag (14 Uhr) kehrt Ulrich Taffertshofer mit dem FC Erzgebirge Aue an die Bremer Brücke zurück - und das in ungewohnter Rolle. Zuletzt kam der 30-Jährige von der Bank. Wie er damit umgeht, wer ihn aus Osnabrück kürzlich kontaktierte und was die Rückkehr an die Brücke für ihn bedeutet: