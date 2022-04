Die Bremer Brücke in Osnabrück wird mal wieder Austragungsort eines Länderspiels FOTO: www.imago-images.de Gegen Ungarn Anfang Juni U21-Nationalelf: Entscheidendes EM-Qualifikationsspiel in Osnabrück Von Benjamin Kraus | 01.04.2022, 12:30 Uhr

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat zuletzt mit zwei Siegen gegen Lettland (4:0) und in Israel (1:0) ihre Tabellenführung der EM-Qualifikationsgruppe B gefestigt. Nun hat das DFB-Präsidium das kommende Heimspiel am 3. Juni (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) gegen Ungarn nach Osnabrück an der Bremer Brücke vergeben.