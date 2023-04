U-19-Torwart Luca Böggemann wurde als einer von 24 Torwarttalenten zu einem DFB-Lehrgang nach Bayern eingeladen. Foto: Helmut Kemme up-down up-down U-19-Torwart des VfL Osnabrück Luca Böggemann bei DFB-Torwart-Elite-Camp in Bayern Von Peter Vorberg | 24.04.2023, 18:33 Uhr

Die besten Nachwuchstorhüter haben in der letzten Woche beim vierten DFB-Torwart-Elite-Camp in Bad Gögging (Bayern) teilgenommen. Mit dabei war der U-19-Torwart des VfL Osnabrück, Luca Böggemann, der an dreieinhalb Tagen mit weiteren deutschen Torwarttalenten trainierte.