Präsentiert von Marc Heider, Paterson Chato und Sven Köhler: Das neue Heimtrikot des VfL Osnabrück FOTO: VfL Osnabrück up-down up-down Zweimal Lila in längs, dazu weiß Heimtrikot des VfL Osnabrück ist da: Brückenschlag von Tradition in Moderne und | 06.07.2022, 19:24 Uhr | Von Harald Pistorius Benjamin Kraus | 06.07.2022, 19:24 Uhr | 1 Leserkommentar

Das neue Heimtrikot des VfL Osnabrück ist da - und traditionsbewusste Fans der Lila-Weißen dürfen sich freuen: Mit Längsstreifen in zwei verschiedenen Lila-Tönen sind die neuen Jerseys eine Hommage an erfolgreiche Zeiten der 80er-Jahre, ihr modernes Design soll aber auch für einen Aufbruch in eine neue Ära stehen.