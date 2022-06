FOTO: André Partmann Neuzugänge im Interview Im Video: So lief der Trainingsauftakt beim VfL Osnabrück Von André Partmann | 20.06.2022, 17:47 Uhr

Der VfL Osnabrück ist in die Drittliga-Saison 2022/2023 gestartet. Am Montagvormittag trainierten die Lila-Weißen erstmals mit dem neuen Kader auf dem Trainingsgelände an der Illoshöhe.