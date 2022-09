Nebenjob bei der Fußball-Weltmeisterschaft: VfL-Trainer Tobias Schweinsteiger gehört als Taktik-Experte zum Team von Magenta-TV. Foto: Imago/osnapix up-down up-down Trainer des VfL Osnabrück Tobias Schweinsteiger über seinen TV-Job als WM-Taktik-Experte Von Harald Pistorius | 29.09.2022, 08:23 Uhr

Während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) begleitet Tobias Schweinsteiger die Übertragungen von Magenta-TV als Taktik-Experte. Wie es dazu kam und was ihn an dem Nebenjob reizt, sagt der Trainer des VfL Osnabrück in diesem Interview.