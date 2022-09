Brachte Fortuna Düsseldorf auf Kurs: Trainer Daniel Thioune. Foto: imago/Laci Perenyi up-down up-down Ex-Trainer mit Bekenntnis zur Stadt und zum Verein Daniel Thioune: Als erstes schaue ich immer noch auf das VfL-Ergebnis Von Carsten Lappe | 14.09.2022, 13:02 Uhr

Am Samstag kehrt Daniel Thioune als Trainer ins Hamburger Volksparkstadion zurück. Mit dem HSV schaffte er den Aufstieg nicht, jetzt versucht er es mit Fortuna Düsseldorf. In diesem Interview spricht er nicht nur über seine Arbeit bei der Fortuna und seine Erfahrungen in Hamburg, sondern legt auch ein emotionales Bekenntnis zum VfL Osnabrück ab.