A ufstellung und Taktik: Trainer Maik Walpurgis zog nicht gleich die Risikokarte und ließ Neuzugang Erik Zenga ebenso auf der Bank wie Adriano Grimaldi, der nach seinem Jochbeinbruch unverhofft schnell ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war. So stellte der Coach Yannic Thiel im Mittelfeld Nicolas Feldhahn zur Seite; Thiel erhielt den Vorzug vor dem zuletzt in der Startelf etablierten Tom Merkens. Dass es bei Walpurgis keine Erbhöfe gibt, wurde auch in der Besetzung der vorderen Reihe deutlich, wo selbst Kapitän Andreas Spann seinen Platz räumen musste. Roman Prokoph, gegen Rostock nicht einmal im Kader, spielte ebenso von Beginn an wie der bislang nur als Einwechselspieler zum Zug gekommene Dennis Wegner. Die Viererabwehr agierte in bewährter Zusammenstellung. Die eigentlich in der Startelf erwarteten Spann und Grimaldi kamen in der letzten Viertelstunde, wenig später dann Massimo Ornatelli für Daniel Nagy.

Schlüsselszenen: Die Standards von Alexander Dercho sind gefährlich, das ist spätestens seit dieser Saison bekannt. Er hätte dem Spiel schon in der 25. Minute die Richtung geben können, doch sein Freistoß aus 25 Metern und halbrechter Position sprang an die Unterkante der Latte und der Ball nicht über die Linie. Es dauerte lange, ehe die Saarbrücker in der zweiten Hälfte Fuß fassten. Dabei wäre Kruse bei der ersten Gelegenheit fast der Führungstreffer gelungen – der rechte Pfosten verhinderte das (71.).

Spielverlauf: Es war ein ausgeglichener Beginn, etwas mehr Spielanteile besaßen die Südwestler. Die beste Chance der Startphase hatte allerdings der VfL: Einen Freistoß von Alexander Dercho aus halbrechter Position beförderte Innenverteidiger Sebastian Neumann per Kopf knapp neben das Tor (4.). Mit etwas mehr Konzentration beim Ausspielen eines Konters über Prokoph und Wegner hätte das Tor des früheren VfLers Timo Ochs leicht in Bedrängnis gebracht werden können (15.). Die erste bedrohliche Situation vor dem Osnabrücker Tor meisterte Daniel Heuer Fernandes mit einer Faustabwehr bei einem Schrägschuss von Serkan Göcer (20.). Zehn Minuten später stockte den etwa 200 VfL-Fans der Atem, als Philipp Kreuels das Leder über die Linie bugsierte, dabei allerdings knapp im Abseits stand. Zwei Möglichkeiten vor der Pause besaß der VfL noch durch Hohnstedt (43. ) und Neumann (44., Kopfball), ehe Heuer Fernandes mit einer tollen Parade gegen Kreuels das Unentschieden in die Pause rettete.

Vier Minuten nach dem Seitenwechsel wäre dem emsigen Wegner fast der Führungstreffer gelungen; sein von der Strafraumgrenze gut angesetzter Schuss verfehlte nur knapp den Kasten und wäre von Ochs kaum zu halten gewesen. Bei einem erneuten Konter über Prokoph und Wegner wurde Letztgenannter im letzten Moment von Fischer geblockt (57.). Insgesamt hatte der VfL mehr von der Startphase der zweiten Hälfte. Was auch in der Szene deutlich wurde, als Dercho auf Nagy flankte, der von Ochs gerade noch gebremst werden konnte. In den letzten zwanzig Minuten wurden die Gastgeber munterer, Stegerer (74.) und Hoffmann (75.) standen dicht vor einem Erfolgserlebnis. Am Ende blieb es torlos.

Wertung: Eine Leistung, mit der man leben kann. Der VfL zeigte sich kämpferisch, durchgängig präsent und hätte mit etwas mehr Konsequenz und Dynamik in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit in Führung gehen können. Nach dem Pfostenschuss des FCS geriet Lila-Weiß dann doch noch leicht ins Schwimmen. Insgesamt eine gerechte Punkteteilung.

Statistik: