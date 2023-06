Osnabrück im Blick: Tobias Schweinsteiger in einer Nahaufnahme bei der Aufstiegsfeier vor dem Rathaus. Foto: Imago/Kolbert-Press/Marc Niemeyer up-down up-down Das etwas andere Interview VfL-Trainer Tobias Schweinsteiger: Ich möchte allen nur ein Wort sagen – Danke! Von Harald Pistorius | 05.06.2023, 12:22 Uhr

Es ging mal nicht nur um Fußball in diesem letzten Interview der Saison 2022/23 mit Tobias Schweinsteiger. Der Trainer des VfL gibt dabei persönliche Eindrücke preis – und natürlich geht es am Ende doch ein bisschen um Fußball und die neue Saison in der 2. Bundesliga…