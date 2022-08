Am Samstag beim 0:2 gegen den Hamburger SV zum letzten Mal im Einsatz für den 1. FC Nürnberg? Tobias Schweinsteiger, der Wunschkandidat des VfL Osnabrück bei der Suche nach einem neuen Chefcoach. Foto: Imago images/Sportfoto Zink up-down up-down An diesem Sonntag Testspiel gegen BSV Rehden Der Plan des VfL: Schweinsteiger-Einstieg am Dienstag Von Harald Pistorius | 28.08.2022, 08:12 Uhr

Die Anzeichen verstärkten sich auch am Wochenende, doch noch ist nichts geklärt oder verkündet. Doch klar ist spätestens seit dem Wochenende: Der VfL Osnabrück will Tobias Schweinsteiger, und der Fußballlehrer will an die Bremer Brücke.