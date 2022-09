So macht das Fußballspielen besonders Spaß: Tobias Schweinsteiger (links) und Sami Khedira (rechts) mit den glücklichen Jugendlichen. Foto: Christian Brüssel up-down up-down Schweinsteigers kreative Pause VfL-Osnabrück-Coach als „Bananenflanker“ im Einsatz Von Stefan Alberti | 25.09.2022, 18:45 Uhr

Während seine Spieler am Wochenende in der Länderspielpause etwas relaxen durften, schnürte Tobias Schweinsteiger höchstpersönlich die Fußballschuhe. Der Trainer des VfL Osnabrück spielte in Regensburg für den guten Zweck.