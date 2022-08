Wird Tobias Schweinsteiger der neue Cheftrainer des VfL Osnabrück? Die Entscheidung fällt möglicherweise an diesem Montag. Foto: Imago images/Sportfoto Zink up-down up-down Alle rechnen mit Tobias Schweinsteiger Was den neuen Cheftrainer beim VfL Osnabrück erwartet Von Harald Pistorius | 29.08.2022, 07:00 Uhr

Der neue Chefcoach steht offenbar kurz vor der Verpflichtung: Tobias Schweinsteiger, bisher Co-Trainer des 1. FC Nürnberg, soll den VfL Osnabrück übernehmen – das will der Club, das möchte der 40-jährige Fußballlehrer. Am Dienstag zum Auftakt der Trainingswoche nach dem freien Montag soll Schweinsteiger einsteigen. Was ihn erwartet, war am Samstag beim 2:2 gegen den 1. FC Saarbrücken zu sehen.