Sonntag, 3. September, 13.30 Uhr: VfL Osnabrück - SV Elversberg: Alle Sitzplätze für diese Partie sowie die Ostkurve und der Affenfelsen sind ausverkauft. Zu haben sind aktuell noch Stehplätze in der Westkurve - über den Onlineshop oder im Fanshop.

Sonntag, 17. September, 13.30 Uhr: Hannover 96 - VfL Osnabrück: Für das Auswärtsspiel bei Hannover 96 am 17. September startete an diesem Donnerstag der Verkauf ausschließlich im Fanshop. Alle Stehplatzkarten sind bereits vergriffen. Im Sitzplatzbereich für Gästefans stehen aktuell noch weit über 1000 Tickets zur Verfügung. Diese Tickets können nur im Fanshop und nicht online erworben werden - so will der VfL Mehrkosten für seine Fans vermeiden: In der Zusammenarbeit mit Hannover 96 erwies sich dieser Weg als der derzeit einzig mögliche, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden und zu realisieren, dass Gästetickets nicht mehr kosten als Karten für die Fans im Heimbereich.

Freitag, 22. September, 18.30 Uhr: VfL Osnabrück - Hamburger SV: Schon vor dem Start eines etwaigen freien Verkaufs am gestrigen Donnerstag waren alle Tickets für dieses Highlightspiel komplett ausverkauft.

Sonntag, 1. Oktober, 13.30 Uhr: VfL Osnabrück - 1. FC Kaiserslautern: Alle Sitzplätze für diese Partie sowie die Ostkurve und der Affenfelsen sind ausverkauft. Zu haben sind noch Stehplätze in der Westkurve - über den Onlineshop oder im Fanshop. Noch knapp 500 Tickets sind hier verfügbar.

Freitag, 6. Oktober, 18.30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - VfL Osnabrück: Für dieses Spiel sind noch keine Verkaufsmodalitäten zwischen den beteiligten Vereinen abgesprochen.

Samstag, 21. September, 13 Uhr: VfL Osnabrück - SV Wehen-Wiesbaden: Für dieses Spiel sind im freien Verkauf noch ausreichend Tickets in allen Bereichen verfügbar. Alle VfL-Fans, die weder eine Dauerkarte haben noch Mitglied sind, haben hier also eine Chance auf ihren Wunschplatz - über den Fanshop oder den Onlineshop.

