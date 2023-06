Die Ostkurve an der Bremer Brücke wird in der kommenden Saison wohl stets vollbesetzt sein. Foto: imago/osnapix up-down up-down Die teuerste Dauerkarte kostet 546 Euro Ticketpreise: So steht der VfL Osnabrück im Ligavergleich da Von Malte Goltsche | 15.06.2023, 14:28 Uhr

Die meisten Fußball-Zweitligisten haben bereits Informationen zu ihren Dauerkarten in der kommenden Saison veröffentlicht, so auch der VfL Osnabrück. Preislich sortieren sich die Lila-Weißen im Mittelfeld ein - in einer anderen Kategorie gehören sie aber sicher zur Spitzengruppe.