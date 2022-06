„Yannic Thiel fällt kurzfristig aus, deshalb nehmen wir Timo Staffeldt mit. Ob er in der Startelf steht, ist offen“, sagte Walpurgis nach dem Vormittagstraining am Samstag. Während die Mannschaft mit dem Bus nach Chemnitz fuhr, beobachtete der Trainer zusammen mit seinem Assistenten Ovid Hajou den ersten Heimspielgegner, Borussia Dortmund II, in der Partie gegen VfB Stuttgarts U23.

Staffeldt hatte am Freitag seinen Wechselwunsch öffentlich gemacht. Der 29-Jährige, der zunächst einen Wechsel in die 2. Bundesliga zum SV Sandhausen angestrebt hatte, möchte Ex-Trainer Claus-Dieter Wollitz zu Viktoria Köln folgen. Der von Mäzen Hans-Jürgen Wernze massiv gesponsorte Traditionsverein gilt wegen hoher Investitionen in Mannschaft und Trainerstab als Topfavorit der Regionalliga West.

Angeblich hat die Viktoria für Staffeldt, dessen Vertrag beim VfL bis zum 30. Juni 2014 läuft, eine Ablöse von 50000 Euro geboten . Doch laut Sportkoordinator Lothar Gans ist noch kein offizielles Angebot beim VfL eingegangen. Eine offizielle Stellungnahme eines Klubverantwortlichen zu Staffeldt gibt es zwar noch nicht, aber es scheint, dass man den Topspieler der letzten Saison nicht für einen Preis unterhalb der in einer Ausstiegsklausel festgesetzten Ablöse von 150000 Euro ziehen lassen will. Zumal deshalb nicht, weil der Interessent aus der Domstadt keinen einen bedürftigen Eindruck macht. Dem Vernehmen nach hat Claus-Dieter Wollitz bei der Viktoria den finanziell lukrativsten Vertrag seiner Trainerlaufbahn unterschrieben.

Der als Stellvertreter für Staffeldt vorgesehene Yannic Thiel meldete sich am Freitagabend wegen einer akuten Augenentzündung ab. Außerdem fällt für die Partie in Chemnitz Marcel Kunstmann wegen einer Sprunggelenksverletzung aus. Nicht mit im Aufgebot sind der dritte Torwart Björn Bussmann, dem die sportliche Leitung einen Vereinswechsel nahe gelegt hat, die Nachwuchsakteure Lennard Maßmann, Malte Nieweler und Sandro Heskamp sowie der noch im Trainingsaufbau befindliche Christian Pauli. Neuzugang Dennis Wegner ist als 19. Spieler mit dabei, auf dem Spielberichtsbogen können nur 18 Namen stehen.

Über das Spiel in Chemnitz berichtet der Liveticker auf noz.de in Wort und mit aktuellen Fotos. Internet-Livestreams gibt es auf www.ndr.de und www.mdr.de . Eine Fernsehzusammenfassung zeigt MDR3 ab 17 Uhr in der Sendung Sport im Osten. Der Norddeutsche Rundfunk hat am Sonntag keine Sportsendung im Programm.