Immer vorneweg: Sven Köhler - hier mit Maxwell Gyamfi und Ba-Muaka Simakala - war einer der Anführer des VfL Osnabrück in der Aufstiegssaison 2022/23. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Abschieds-Interview mit Sven Köhler „Der Aufstieg hat mich viel Geld gekostet - aber das Erlebnis war viel mehr wert!“ Von Harald Pistorius | 26.06.2023, 10:00 Uhr

Nach vier Jahren verlässt Sven Köhler den VfL Osnabrück - an diesem Montag wird er zum ersten Mal beim dänischen Erstligisten Odense BK trainieren. Am Wochenende stellte sich der 26-Jährige Fußballprofi zwischen Wohnungsauflösung und Anreise nach Dänemark zum großen Abschieds-Interview - offen, ehrlich und emotional wie immer in den Jahren zuvor.