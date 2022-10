Behauptete sich hier im Jahr 2021 Duell gegen Münster und Gerrit Wegkamp: Daniel Flottmann (Mitte) und der SV Rödinghausen. Foto: imago/Wedel up-down up-down Anders als 2019/20 SV Rödinghausen wird Lizenzantrag für 3. Fußball-Liga einreichen Von Benjamin Kraus | 20.10.2022, 16:17 Uhr

Der SV Rödinghausen hat offiziell erklärt, dass er in dieser Saison definitiv am Zulassungsverfahren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die 3. Liga teilnehmen wird - anders als noch im Meisterjahr 2020. Auch in dieser Regionalliga-Saison ist der SVR aussichtsreich im Rennen.