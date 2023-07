Gutes Tempo war drin im Training des VfL Osnabrück zu Beginn dieser Woche. Foto: osnapix / Titgemeyer up-down up-down Anspruchsvolle Spielformen plus Turnier Super-Dienstag beim VfL Osnabrück: 150 Minuten Training plus Krafteinheit Von Benjamin Kraus | 18.07.2023, 15:30 Uhr

Die Vorbereitung der Fußballer des VfL Osnabrück auf den Start in die 2. Fußball-Bundesliga am 29. Juli gegen den Karlsruher SC läuft weiter in vollem Tempo: Am Dienstagmittag übte das Team zweieinhalb Stunden auf der Illoshöhe, ehe für den Nachmittag eine weitere Krafteinheit auf dem Plan stand.