Training VFL Osnabrück mit Neuzugang John Verhoek Foto: Helmut Kemme up-down up-down Schnick-Schnack-Schnuck hilft bei Turniererfolg Neuzugang Verhoek fährt im Training des VfL Osnabrück gleich den ersten Sieg ein Von Susanne Fetter | 26.07.2023, 18:02 Uhr

Den ersten Sieg hat John Verhoek beim VfL Osnabrück schon eingefahren. Am Mittwoch war der Neuzugang des Fußball-Zweitligisten in der Mannschaft, die das kleine Turnier am Ende des Trainings gewann, und sich zum Siegerfoto formierte. Ein Einstand nach Maß.