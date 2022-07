Was aus seiner Sicht sinnvoll gewesen sein mag, denn wie sein Anwalt Ralf Bohn bestätigte, besteht Wollitz auf 75000 Euro Abfindung; vertraglich stehen ihm 100000 Euro zu. „Das ist ein Kompromissangebot, zu dem wir stehen. Außerdem wollten wir das Verfahren loswerden“, begründete Bohn die Teilnahme an der Mediation.

Dass sein Mandant fehlte, ist für Bohn unwesentlich: „Ich habe von Herrn Wollitz sämtliche Vollmachen. Es gab keine Notwendigkeit für ihn, selbst zu kommen.“ Das sehen Arbeitsrechtsexperten anders: Der Sinn des Mediationsverfahrens – auch Güterichterverfahren genannt – liegt darin, dass die Parteien eines arbeitsrechtlichen Konflikts unter strenger Vertraulichkeit und unter Berücksichtigung persönlicher, emotionaler Hintergründe ihren Streit ausräumen.

Eine Mediation läuft deshalb nicht allein auf der juristischen Ebene und setzt die Anwesenheit der unmittelbar Beteiligten voraus. Für den VfL erschien – neben Anwalt Rolf Müller – Präsident Christian Kröger, der ungehalten war über das Fernbleiben von Wollitz: „Das gehört sich nicht, er hat nicht mal abgesagt.“ Verpflichtet zur Teilnahme war er nicht.

Im Termin, der trotz Kaffee und Keksen nach nur 31 Minuten zu Ende war, war von einem Trainingslager als Grund des Fehlens die Rede gewesen. Tatsächlich hatte die Viktoria eine solche Maßnahme geplant, dann aber gestrichen. Das am Wochenende spielfreie Team trainierte am Mittwochnachmittag wie gewohnt und unter der Regie von Wollitz.

„Keine Einigung, das Güterichterverfahren ist gescheitert.“ Das war die einzige offizielle Erklärung von Richter Thomas Schrader. Nun wird es zum Hauptsacheverfahren kommen, mit Beweisaufnahme und Zeugenaussagen. Dabei geht es auch um die Frage der Wirksamkeit der Klausel, die der Richter im Gütetermin „unsinnig“ genannt hat.

Immerhin gibt es inzwischen Anzeichen dafür, dass Wollitz in der Woche vor dem Bielefeld-Spiel über einen Mittelsmann Kontakt mit dem SC Paderborn als möglichem neuem Arbeitgeber hatte. Durchaus möglich also, dass bei einem Hauptverfahren – Ende September oder Anfang Oktober – unter den Augen der Öffentlichkeit geschieht, was in einer erfolgreichen Mediation hätte vermieden werden können: ein Hauptwaschgang mit schmutziger Wäsche.