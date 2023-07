Wo Rauch ist, sind auch Ultras: Die Gegengerade in Köln eingehüllt in lila und weißem Qualm beim Spiel des VfL im Sportpark Höhenberg. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Rauch-Orgie von Köln kostet 28.000 Euro Pyro-Strafen gegen den VfL Osnabrück nun über 100.000 Euro Von Harald Pistorius | 04.07.2023, 17:30 Uhr

Ein Rekord, den keiner will: Noch nie musste der VfL Osnabrück für Pyro-Aktionen seiner Fans in einer Saison mehr zahlen - nach der Strafe für die Rauch-Exzesse beim Spiel in Köln sind im Aufstiegsjahr 103.000 Euro fällig geworden. Und ein Fall ist noch offen.