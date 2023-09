1:2 in Elversberg riss Wunden auf Stolpert der HSV weiter - und zum fünften Mal in Osnabrück? Von Sebastian Wolff | 20.09.2023, 17:27 Uhr Glaubte, die Traumata überwunden zu haben: HSV-Trainer Tim Walter. Foto: imago/Eibner up-down up-down

Sie haben es also tatsächlich wieder getan. Das 1:2 des Hamburger SV in Elversberg war angesichts des imposanten Saisonstarts erstaunlich, kam mit Blick auf die jüngere Vergangenheit indes wenig überraschend. Und weil der große Aufstiegs-Favorit sein großes Trauma ganz offensichtlich noch immer nicht besiegt hat, gehen die Blicke in der Hansestadt durchaus besorgt in Richtung des Freitagabends in Osnabrück.