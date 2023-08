Stürmer fällt für DFB-Pokalspiel aus Steffen Tigges: Für 90 Minuten ruht meine Liebe zum VfL Osnabrück Von Malte Goltsche | 08.08.2023, 13:45 Uhr Arbeitet am Comeback: Steffen Tigges vom 1. FC Köln. Foto: imago/Herbert Bucco up-down up-down

Beim VfL Osnabrück ist Steffen Tigges zum Profifußballer geworden. Inzwischen hat es der 25-Jährige aus Glane in die Bundesliga geschafft - und trifft mit dem 1. FC Köln am Montag (20.30 Uhr, live in der ARD) auf den VfL. Doch auf dem Platz wird Tigges nicht stehen. In der neuen Folge des VfL-Podcasts „Brückengeflüster“ spricht er über seine Verletzung und die Beziehung zu den Lila-Weißen.