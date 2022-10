Am letzten Sonntag staunte Walpurgis über 10000 Zuschauer, die dem VfL gegen Werder Bremen die Bude einrannten. „Diese Begeisterung, die ja auch die Spieler an jeder Ecke in der Stadt mitbekommen, ist großartig und eine große Hilfe – gerade in unserer Lage, in der wir sportlich und wirtschaftlich auf Konsolidierungskurs sind“, sagt Walpurgis.

Das gilt auch für den Dauerkartenverkauf, ideell und materiell. Bis Donnerstagabend hatte der VfL bereits 4200 Jahreskarten verkauft, etwas mehr als zum vergleichbaren Zeitpunkt vor einem Jahr. Weil der Verein dann nach drei Spielen und zur Rückrunde rabattierte Dauerkarten anbot, hatte der VfL 5200 Stammkunden.

Nach dem Werder-Spiel zog die Nachfrage bereits deutlich an, zum Heimspielauftakt unter Flutlicht am 26. Juli (Freitag) gegen die U23 von Borussia Dortmund wird die Kurve erfahrungsgemäß ansteigen – vor allem, wenn die neue Mannschaft im Auftaktspiel am Sonntag (14 Uhr) beim Chemnitzer FC mit einer guten Leistung aufwartet. Vor drei Jahren heizte der VfL die Nachfrage mit einem Auftaktsieg in Darmstadt so an, dass bis zur Heimpremiere gegen Arminia Bielefeld 5500 Tickets abgesetzt waren.

„Wir treten bei einem Aufstiegsanwärter an, das ist doch klasse“, sagt Walpurgis vor dem Gang nach Chemnitz, „auf dem Papier ist der CFC Favorit, wir wollen mal sehen, wie es dann auf dem Platz aussieht.“ Die Mannschaft macht sich am Samstag nach dem Vormittagstraining auf den Weg nach Chemnitz, der Coach kommt nach: Er schaut sich im Stadion Rote Erde den ersten Heimspielgegner im Duell mit dem VfB Stuttgart an.

Dominant auftreten, konsequent pressen, schnell umschalten und hoch verteidigen – diese Spielidee will der 39-jährige Fußballlehrer mit seiner Mannschaft umsetzen. Die körperlichen Grundlagen sind erarbeitet, die taktische Basis ist gelegt, doch der Feinschliff läuft noch.

Genauso wichtig ist für Walpurgis, dass die Mannschaft Selbstvertrauen und Zusammenhalt aufbaut und ausstrahlt. „Gerade in schwierigen Phasen brauchen wir echten Zusammenhalt, da dürfen wir nicht auseinanderdriften, sonst haben wir keine Chance“, sagt der Fußballlehrer, „und ich will Spieler, die auch bei unserer schwierigen Lage an sich und an den Club glauben. Jeder, der unser Trikot trägt, soll sich nicht nur zum Verein, sondern auch zu den derzeitigen Bedingungen bekennen.“

Einer, der in dieser Hinsicht ein Zeichen setzen könnte, ist Timo Staffeldt. Der Führungsspieler aus der letzten Saison zeigte sich in Training und Tests als Musterprofi, hat aber bisher noch kein eindeutiges Bekenntnis zum „VfL-Projekt 2013“ abgelegt. Warum er das nicht tat, deutete sich am Donnerstag an: Am Rande des Testspiels von Viktoria Köln gegen Hertha BSC Berlin (0:2 vor 2300 Zuschauern) wurde laut der Zeitung „Kölner Stadtanzeiger“ bekannt, dass sich der von Ex-VfL-Trainer Claus-Dieter Wollitz betreute Viertligist mit Staffeldt über einen Wechsel einig sei; es müssten nur noch Details mit dem VfL geklärt werden.

