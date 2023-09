„Die kostbarste regionale Marke“ - so nannte Volker Bajus von den Grünen den VfL Osnabrück in der Ratssitzung am Dienstag. m Sonntag hatten 4000 VfL-Fans in Hannover mit dieser Choreo beeindruckt.

Foto: osnapix/Michael Titgemeyer up-down up-down