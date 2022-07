Anachronistischer Charme: Das Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth (beim Freundschaftsspiel SpVg. Bayreuth gegen 1. FC Lokomotive Leipzig). FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Serie: Die Konkurrenten des VfL Osnabrück Spvg. Bayreuth: Rückkehr in den Profifußball nach 32 Jahren Von Siegmund Dunker | 14.07.2022, 15:36 Uhr

32 Jahre nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga kehrt die Spielvereinigung Oberfranken Bayreuth in den Profifußball zurück. Nach einer großartigen Saison in der Regionalliga Bayern distanzierte die „Oldschdod“, wie die Fans ihren in der Altstadt verwurzelten Klub rufen, mit 93 geholten Punkten den FC Bayern München II (86) deutlich.