„Ich habe ein offenes, tolles Trainerteam angetroffen, das meiner Arbeit aufgeschlossen gegenübersteht“, sagt der 64-Jährige, „ich freue mich, wenn ich meinen Teil beitragen kann.“ Neben seiner Tätigkeit als zugelassener Psychotherapeut in Belm ist Glüsenkamp nach einer Spezialausbildung seit 15 Jahren als Sportpsychologe tätig und Mitglied im Arbeitskreis für Sportpsychologie (asp) am Bundesinstitut für Sportwissenschaft.

Schweinsteiger: Psychologische Begleitung ist wichtig

VfL-Cheftrainer Tobias Schweinsteiger hat die Arbeit mit einem Psychologen schon grundsätzlich begrüßt. „Völlig klar ist, dass die psychologische Begleitung eine große Rolle spielt bei der Führung einer Mannschaft“, sagte der Fußballlehrer Ende 2022 im NOZ-Interview zu diesem Thema. „wir sind da noch in der Findungsphase. Ich weiß, dass es einen Psychologen gab, der mit der Mannschaft und einzelnen Spielern gearbeitet hat.“

Manfred Glüsenkamp (links) bei einer Podiumsdiskussion mit dem damaligen VfL-Trainer Daniel Thioune und Bundesliga-Schiedsrichter Frank Willenborg. Foto: Helmut Kemme

Seit einiger Zeit standen die VfL-Verantwortlichen in Kontakt mit Glüsenkamp, der auch nach seinem Abschied im Sommer 2021 einzelne Profis begleitet und beraten hat. Damals hatte sich Interimstrainer Markus Feldhoff in der Endphase des Abstiegskampfes gegen eine Zusammenarbeit mit dem Sport-Psychologen entschieden, um den Kreis um die Mannschaft so klein wie möglich zu halten. Der damalige Sport-Geschäftsführer Benjamin Schmedes hatte diesem Wunsch entsprochen, um die Position des Trainers nicht zu schwächen. Glüsenkamp war Anfang 2009 - kurz bevor der Wettskandal ausbrach - auf Empfehlung des damaligen Geschäftsführers Ralf Heskamp zum VfL gekommen.

Sport-Psychologie funktioniert nicht als Krisenmanagement

Vermeiden will der VfL den Eindruck, Glüsenkamp sei als eine Art „Feuerwehrmann“ nach dem 0:7 in Hannover aktiviert worden. Tätsächlich war der Psychologe schon in Hannover und zuvor bei weiteren Spielen sowie beim Training bei der Mannschaft gewesen. Alles andere würde auch seiner Einstellung widersprechen, die er 2017 in einem NOZ-Interview erklärt hat: „Wer glaubt, dass es hilft, vor dem entscheidenden Spiel gegen den Abstieg einen Psychologen zu verpflichten, der dann eine Stunde zur Mannschaft spricht, hat nicht verstanden, worum es eigentlich geht.“

Ein Praktiker, der mit anpacken kann: Manfred Glüsenkamp (rechts) beim Trainingslager im Sommer 2020 mit Trainer Marco Grote. Foto: Helmut Kemme

Glüsenkamp setzt in der Arbeit mit Einzel- und Mannschaftssportlern auf begleitende Gespräche, die auf Wunsch des Aktiven zu Stande kommen und nicht erst im Krisenfall geführt werden sollen. Seine Aufgabe und seine Rolle beschreibt er so: „Fußballprofis sind junge Menschen, die in einem hochkomplexen System um persönlichen und kollektiven Erfolg kämpfen, umgeben von Kollegen, Beratern, echten und falschen Freunden – und das alles unter dem Brennglas der Öffentlichkeit. Dabei können Psychologen als Begleiter unterstützen. Ganz entscheidend an dieser Rolle ist die Unabhängigkeit des Psychologen, er muss frei sein von Weisungen und Hierarchien des Vereins.“

Glüsenkamp begleitet und berät Spitzensportler der Region wie die Basketballer der Artland Dragons, das Beachvolleyball-Duo Bennet und David Poniewaz oder den Bundesliga-Schiedsrichter Frank Willenborg. Über seine Arbeit mit Sportlern und die Grundzüge der modernen psychologischen Betreuung von Spitzensportler sprach Glüsenkamp ausführlich in dieser Ausgabe des NOZ-Podcasts „Brückengeflüster“. Von der Arbeit mit dem Psychologen erzählte Ex-VfL-Profi Alexander Dercho in einer Folge seiner NOZ-Kolumne.