Wie ist der letzte Stand der VfL-Vorbereitungen? Das Team hat in der Nähe Münsters Quartier bezogen und wird nach einem Morgenspaziergang und dem Lunch direkt zum Stadion an der Hammer Straße fahren. Das Abschlusstraining am Freitag absolvierte das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz erstmals in diesem Jahr auf Rasen. Wie übrigens auch die Münsteraner seit Mittwoch. Deren Coach Pavel Dotchev äußerte: „Es war ein Erlebnis, erstmals wieder auf Naturrasen zu arbeiten.“

Wollitz hat die Qual der Wahl – welche Mannschaft wird er stellen? Bis auf die Langzeitverletzten Massimilian Porcello und Niels Hansen stehen tatsächlich alle Kräfte zur Verfügung. Dass Wollitz die Startelf vom vergangenen Samstag verändert, ist eher nicht zu erwarten. Will heißen: Paul Thomik beginnt wieder als Rechtsverteidiger, Neuzugang Emil Jula wird im Laufe der Partie gebracht. Also wird sich auch das taktische System kaum verändern – mit einer Spitze und zwei defensiven Mittelfeldspielern.

Was erwartet der Coach von seinen Profis? Dass sie die Lehren aus dem Babelsberg-Spiel ziehen. Da war Wollitz nämlich gar nicht zufrieden und hat das unmittelbar nach dem Match der Mannschaft auch in kerniger Lautstärke mitgeteilt. „Es reicht nicht, auf Sparflamme zu kochen. Es muss mehr investiert werden, die Mannschaft muss mehr den Eindruck erwecken, dass sie auf der Suche nach Lösungen ist“, meinte Wollitz. Er ist davon überzeugt, dass seine klaren Worte angekommen sind. Seine Maxime: „Wir wollen zeigen, weshalb wir das auswärtsstärkste Team der Liga sind und die acht auf fremden Plätzen erzielten Siege nicht auf Zufall beruhen.“

Wie lässt Dotchev spielen? Der Bulgare kündigte am Freitag an, dass er sein Team nicht verändern wird, zumal auch der zuvor erkrankte Verteidiger Fabian Hergesell das komplette Wochenprogramm mitgemacht habe. Dass der mit elf Treffern erfolgreichste Preußen-Torschütze Matthew Taylor zuletzt nicht in der Erfolgsspur war, scheint Dotchev nicht zu stören. „Unser Platzwart Waldemar hat gesagt, dass die amerikanischen Waschbären langsam aus dem Winterschlaf erwachen. Deswegen glaube ich, dass Taylor gegen Osnabrück ein gutes Spiel machen wird“, merkte der Preußen-Trainer launig an.

Was machen die ehemaligen VfLer? Benjamin Siegert wird in der Startformation stehen und wie gewohnt die rechte Außenbahn beackern. „Wir befinden uns gerade in einem schönen Traum, und ich will Samstag noch nicht aufwachen, sondern erst nach Saisonende“, unterstreicht der 31-Jährige seine Aufstiegsambitionen. Der frühere VfL-Publikumsliebling Addy-Waku Menga dürfte nach Marco Königs die zweite Alternative für eine offensive Position sein. Seitdem Menga da ist, zeigt die Formkurve von Siegert nach oben.

Und wie geht es aus? Im Zeichen des Westfälischen Friedens trennt man sich 2:2.

Samstag, 14 Uhr: Preußen Münster - VfL Osnabrück (28. Spieltag)

In Reserve: 20 Zumbeeel (TW), 2 Bouma, 3 von der Bracke, 4 Costa, 10 Glockner, 13 Jula, 18 Grimaldi, 19 Fischer, 22 Thiel, 25 Latkowski. – Es fehlen: Hansen, Porcello (beide Reha nach Knie-OP).

Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle). Der 32-jährige Diplom-Verwaltungswirt ist FIFA-Referee. In dieser Saison leitete er die VfL-Spiele in Babelsberg (0:1) und gegen Saarbrücken (3:0) am 8. Dezember 2012.

Zuschauer: Das Stadion ist mit 15 000 Besuchern ausverkauft.

Internet: www.noz.de

Fernsehen: Live-Stream auf www.sportschau.de. ab 13.55 Uhr.

Radio: www.vfl.de

Nächstes Spiel: VfL Osnabrück - Chemnitzer FC (Freitag, 8. März, 19 Uhr).