Einsatz, Kampf, Tempo: Wie im Hinspiel erwartet den VfL Osnabrück an der Essener Hafenstraße ein typisches Flutlichtspiel vor großer Kulisse. Foto: Helmut Kemme

RWE-Trainer: Wir wollen die Serie des VfL Osnabrück brechen Von Harald Pistorius | 13.03.2023, 16:41 Uhr

Seit dem 22. August 2022 ist Rot-Weiss Essen im Stadion an der Hafenstraße ungeschlagen. Diese Serie will der Klassenneuling in der 41. Auflage des Traditionsduells fortsetzen - und die des VfL Osnabrück brechen. Durchaus möglich, dass die Partie vor ausverkauftem Haus stattfindet.