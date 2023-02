Sachlich und ruhig nach dem spektakulären 4:1-Sieg in Ingolstadt: Tobias Schweinsteiger während der Pressekonferenz. Foto: imago images/Stefan Bösl up-down up-down Beobachtungen beim 4:1 in Ingolstadt So tickt der Trainer des VfL Osnabrück: Nahaufnahme Tobias Schweinsteiger und | 13.02.2023, 10:16 Uhr Von Harald Pistorius Susanne Fetter | 13.02.2023, 10:16 Uhr

Der VfL Osnabrück ist die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga - kein Wunder nach sieben Siegen am Stück. Viele Augen richten sich auf den Trainer, doch Tobias Schweinsteiger ist genauso gelassen wie bei den Niederlagen im Herbst. Der Erfolg gehört der Mannschaft - und deshalb stellt er sich nicht aufs Teamfoto, das auch in Ingolstadt vor der Fankurve gemacht wurde.