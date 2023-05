Same procedure as last year: Zum zweiten Mal verlängert das Versmolder Unternehmen So-Tech den Trikot-Sponsoring-Vertrag mit dem VfL Osnabrück. Auf dem Foto vom März 2022 sind (von rechts) VfL-Geschäftsführer Michael Welling, So-Tech-Gründer und -Geschäftsführer Fred Seidel sowie Milan Beversdorff, bei der Agentur Infront für die nationale Vermarktung des VfL zuständig.

Foto: www.imago-images.de